25 ноября 2013, 12:18

Технологии

Федеральная налоговая служба запустит новый интернет-сервис для юрлиц

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 января 2014 года на сайте Федеральной налоговой службы заработает новый сервис - личный кабинет для юридических лиц. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Новый ресурс в течение года уже протестировали представители 500 компаний. Он создан для упрощения процедуры взаимодействия юрлиц с налоговой службой, передает слова Мишустина "Интерфакс".

Глава ФНС напомнил, что в 2012 году служба запустила электронный сервис "Личный кабинет физических лиц". По его словам, за год в нем уже зарегистрировалось больше 5 млн человек.

Налоги через интернет, без прямого контакта с налоговой службой, оплатило более 2,5 млн человек на сумму чуть более 2 млрд рублей. В основном, это налоги на имущество физлиц, на землю и транспортный налог.

