Google покупает сервис трансляций видеоигр Twitch

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Американская интернет-компания Google покупает сервис онлайн-трансляции видеоигр Twitch. Сумма сделки составляет 1 миллиард долларов, сообщает сетевое издание VentureBeat со ссылкой на анонимные источники.

В компаниях Google и Twitch от комментариев отказались.

Сервис Twitchn позволяет пользователям проводить прямые трансляции игр с консолей Xbox или Playstation 4 в процессе их прохождения. При этом перевести приставку в режим трансляции можно с помощью нажатия всего одной кнопки или голосовой командой. Аудитория сервиса составляет порядка 45 миллионов человек.

В настоящее время Google предоставляет услуги по трансляции видео в режиме реального времени через сервис YouTube Live. Однако услуга популярностью среди пользователей не пользуется.