25 апреля 2013, 14:14

Технологии

Для "Открытой полиции" разработают приложение

Идет конкурс по разработке приложения для проекта "Открытая полиция"

Создатели проекта "Открытая полиция" объявили конкурс на лучшее мобильное приложение. К примеру, может быть разработана программа для поиска ближайшего отделения полиции, рассказал в эфире "Москва FM" куратор и один из авторов проекта Иван Бегтин.

"Я предлагаю всем подумать над приложением, которое позволяло бы находить участковых, конкретные подразделения полиции, ГИБДД, - отметил куратор. - Или может быть приложение с инструкцией о том, как себя вести, если вас задержали. Номера службы безопасности полиции".

Первые предложения уже есть. Например, прислали идею создать приложение "Я в полиции". Если вас задержали, одним-двумя кликами вы с помощью него сможете оповестить всех ваших друзей.

В конкурсе представлены две номинации: "приложение" и "мобильное приложение". Победитель получит 100 тысяч рублей. Участвовать может любой разработчик. Подробнее об условиях конкурса на сайте openpolice.ru. Конкурс продлится до 31 мая.

