23 октября 2015, 15:20

Столичный ОМОН запустил медиапортал и группы в соцсетях

фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский ОМОН в день своего 28-летия запустил медиапортал, а также официальные группы в социальных сетях, сообщили m24.ru в пресс-службе подразделения.

По словам представителей ОМОН, портал был открыт для информирования об изменениях в законе, размещения графика приема сотрудников руководителями, а также ликбеза в сфере компенсаций и льгот, положенных бойцам.

Кроме этого, появились группы в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Facebook.

Читателей и подписчиков просят сообщать через формы обратной связи, какими бы они хотели видеть сайт и официальные страницы.

связь ОМОН соцсети

