С 24 марта письма из Москвы в Симферополь будут отправлять спецрейсами

Фото: ИТАР-ТАСС

С 24 марта "Почта России" запустит регулярный почтовый авиаобмен между Москвой и Симферополем, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России. Первый самолет с письмами и экспресс-отправлениями для адресатов в России, Белоруссии и Казахстана вылетел 22 марта из Симферополя в Москву.

Ежедневно из столицы в Симферополь и обратно будет совершаться по два пассажирских рейса, которые будут перевозить почту с приоритетными сроками доставки. Также планируется, что 24 марта из Краснодара в Симферополь выйдет первая машина с посылками.

Автомобиль в ежедневном режиме будет курсировать по маршруту Краснодар-Симферополь, пересекая на пароме Керченский пролив, отметили в ведомстве.

Из Крыма вся почта будет поступать на сортировку в автоматизированный центр Московского региона в Подольске, после чего ее отправят получателям в России и других странах.

Кроме того, с 1 апреля в каждом почтовом отделении Крыма и Севастополя начнется подписка на все СМИ из общероссийского каталога газет и журналов.