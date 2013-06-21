Принимать заявки на градостроительные планы будут по интернету

Фото: ИТАР-ТАСС

С июля Москомархитектура в пилотном режиме начнет принимать заявки на подготовку, утверждение и изменение градостроительных планов земельных участков на столичном портале госуслуг. Перевод этой услуги в электронный вид должен существенно упростить процедуру, сократить время на подготовку и подачу заявок и снизить административные барьеры.

Заявителю нужно пройти регистрацию на портале и заполнить интерактивную форму заявления. Для юридического лица при регистрации дополнительно потребуется наличие электронно-цифровой подписи. При этом все необходимые документы, имеющиеся в распоряжении госучреждений, Москомархитектура будет получать в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, заявитель сможет отслеживать информацию о ходе предоставления услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Градостроительный план земельного участка – это вид документации по планировке территории. Он является обязательным документом, который представляется застройщиком или заказчиком для проведения госэкспертизы проектной документации, получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.