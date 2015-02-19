В мобильном приложении "Наш город" появились новые проблемные темы

Фото: M24.ru
Мобильное приложение "Наш город" получило обновление, рубрикатор пополнился проблемными темами, а функционал - новыми возможностями, сообщается на сайте проекта.
Так, теперь в профиле пользователя можно объединить аккаунт в мобильном приложении с учетной записью на портале. В приложении также появился новый раздел "Мои подписки", где можно сохранить до 5 наиболее актуальных московских адресов. Это позволит оперативно просмотреть направленные по расположенным здесь объектам сообщения пользователей портала, увидеть актуальные проблемы и поддержать авторов сообщений, по которым готовятся ответы, а также оценить сами опубликованные ответы.
Что касается обновления рубрикатора, то в нем теперь появилась возможность сообщать о проблемах, которые ранее рассматривались только в основной версии портала.
В мобильное приложение добавлены следующие проблемные темы:
- Самовольная (незаконная) установка объектов во дворе
- Избыточное/неравномерное применение реагентов во дворе и на дороге
- Складирование снега с реагентами на газонах во дворе и на дороге
- Складирование реагентов в помещениях общего пользования
- Несоответствие дорожных знаков правилам движения
- Отсутствие возможности записи к врачу
- Несоблюдение требований к размещению информационных вывесок
- Разрушение/неправильная укладка тактильной плитки на городской территории
Кроме того, можно сообщить о неисправности/недоступности инфраструктуры для маломобильных граждан в учреждениях социальной сферы, а также появилась возможность отправить сообщение о нарушениях санитарных требований к организациям торговли и продаже просроченных товаров в продуктовых магазинах.
В рубрикатор добавлены темы, относящиеся к категории "Парки":
- Неубранная территория
- Некачественное содержание инфраструктуры в парках
- Неисправность освещения
- Самовольная установка объектов в парках
- Некачественное содержание велодорожек
- Применение солей в качестве противогололедных реагентов
- Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями
Ссылки по теме
Ранее сообщалось, что на портале "Наш город" появилась возможность объединения разных учетных записей с выбором основной из них. Пользователь сможете связать свои аккаунты на портале "Наш город", в мобильном приложении, на столичном портале госуслуг, в соцсетях Facebook, Вконтакте, Twitter, а также на Яндекс.паспорт.
Учетные записи нужно объединить для того, чтобы сообщения, отправленные из мобильного приложения "Наш город" или из аккаунтов социальных сетей отображались в личном кабинете пользователя на портале "Наш город", а сообщения, отправленные с портала, отображались в мобильном приложении и аккаунтах социальных сетей.
Кроме того, это позволит обновить рейтинг и достижения — полученные очки, закрепленные за каждым аккаунтом автоматически суммируются. Возможность разъединить учетные записи доступна в любой момент, но в этом случае очки и достижения будут пересчитаны.
Сайты по теме