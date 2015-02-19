В мобильном приложении "Наш город" появились новые проблемные темы

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Мобильное приложение "Наш город" получило обновление, рубрикатор пополнился проблемными темами, а функционал - новыми возможностями, сообщается на сайте проекта.

Так, теперь в профиле пользователя можно объединить аккаунт в мобильном приложении с учетной записью на портале. В приложении также появился новый раздел "Мои подписки", где можно сохранить до 5 наиболее актуальных московских адресов. Это позволит оперативно просмотреть направленные по расположенным здесь объектам сообщения пользователей портала, увидеть актуальные проблемы и поддержать авторов сообщений, по которым готовятся ответы, а также оценить сами опубликованные ответы.

Что касается обновления рубрикатора, то в нем теперь появилась возможность сообщать о проблемах, которые ранее рассматривались только в основной версии портала.

В мобильное приложение добавлены следующие проблемные темы:

Самовольная (незаконная) установка объектов во дворе

Избыточное/неравномерное применение реагентов во дворе и на дороге

Складирование снега с реагентами на газонах во дворе и на дороге

Складирование реагентов в помещениях общего пользования

Несоответствие дорожных знаков правилам движения

Отсутствие возможности записи к врачу

Несоблюдение требований к размещению информационных вывесок

Разрушение/неправильная укладка тактильной плитки на городской территории

Кроме того, можно сообщить о неисправности/недоступности инфраструктуры для маломобильных граждан в учреждениях социальной сферы, а также появилась возможность отправить сообщение о нарушениях санитарных требований к организациям торговли и продаже просроченных товаров в продуктовых магазинах.

В рубрикатор добавлены темы, относящиеся к категории "Парки":

Неубранная территория

Некачественное содержание инфраструктуры в парках

Неисправность освещения

Самовольная установка объектов в парках

Некачественное содержание велодорожек

Применение солей в качестве противогололедных реагентов

Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями

Ранее сообщалось, что на портале "Наш город" появилась возможность объединения разных учетных записей с выбором основной из них. Пользователь сможете связать свои аккаунты на портале "Наш город", в мобильном приложении, на столичном портале госуслуг, в соцсетях Facebook, Вконтакте, Twitter, а также на Яндекс.паспорт.

Учетные записи нужно объединить для того, чтобы сообщения, отправленные из мобильного приложения "Наш город" или из аккаунтов социальных сетей отображались в личном кабинете пользователя на портале "Наш город", а сообщения, отправленные с портала, отображались в мобильном приложении и аккаунтах социальных сетей.

Кроме того, это позволит обновить рейтинг и достижения — полученные очки, закрепленные за каждым аккаунтом автоматически суммируются. Возможность разъединить учетные записи доступна в любой момент, но в этом случае очки и достижения будут пересчитаны.