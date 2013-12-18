На портале Стройкомплекса Москвы запущен сервис "Кабинет застройщика"

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На портале Стройкомплекса Москвы начал работу новый электронный сервис "Кабинет застройщика". Благодаря ему строительные и проектные организации получат доступ к сведениям и документации об объектах, в строительстве которых они принимают участие.

В "кабинете" отображается список строек и информация по ним: адрес, наименование, стадия работ, технико-экономические показатели, сведения об организациях - участниках строительства, местоположение на карте Москвы и видео с камеры наблюдения.

Также пользователи получают доступ к данным о решениях Градостроительно-земельной комиссии и ее рабочей группы, разрешительной документации на объекты, в том числе распоряжениям правительства Москвы, инвестконтракту, градостроительному плану земельного участка и заключению экспертизы.

На сайте столичного Стройкомплекса отмечается, что заявка на предоставление права доступа в "Кабинет застройщика" рассматривается в течение 10 дней, затем логин и пароль от "кабинета" отправляются заявителю.