На сайте Роструда откроется "Электронный инспектор"

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На портале Федеральной службы по труду и занятости днем 17 декабря заработает сервис "Электронный инспектор".

С помощью сервиса можно проверить свои права, а также получить совет и помощь от специалистов ведомства. В первое время "Электронный инспектор" будет работать в тестовом режиме и охватит 10 наиболее популярных разделов, в числе которых - трудовые договора, отпуска и увольнения.

Все конфликтные ситуации сведены в единую базу данных. По всем направлениям сервис предоставит опросники, заполнив которые, можно смоделировать ситуацию и, таким образом, провести самопроверку предприятия.

В Роструде предполагают, что в дальнейшем по итогам опроса компания может направить декларацию, и, если результаты подтвердятся, фирма получит определенные бонусы.