Двадцать два года онлайн: сеть Интернет отмечает день рождения

Ежедневно в Москве в интернет выходят миллионы людей. Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 22 года назад, 17 мая 1991 года, появилась сеть Интернет. В этот день консорциум разработчиков утвердил стандарт WWW (World Wide Web), который включал в себя возможность не только обмениваться сообщениями электронной почты, но и просматривать сайты. До этого времени пользователи могли лишь отправлять друг другу электронные письма. В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем информационного общества. M24.ru вспоминает основные вехи истории российского сегмента Всемирной паутины.

Первые компьютерные сети появились в мире в шестидесятые годы прошлого века. Они создавались министерством обороны США для обмена информацией между военными объектами в случае ядерной войны, а затем были переданы в ведение научных организаций. Но свободного доступа к таким сетям не было.

Первая компьютерная сеть в СССР называлась "Релком" (от английского reliable communications – "надежные коммуникации"). Она начала работу летом 1990 года на базе Института атомной энергии имени Курчатова в Москве, соединив с помощью аналоговых телефонных модемов компьютеры в научных учреждениях Москвы, Ленинграда и Новосибирска.

28 августа 1990 года в СССР установили первое зарубежное соединение с компьютером в Хельсинкском университете, а 19 сентября того же года для Советского Союза был зарегистрировали домен верхнего уровня .SU. Эту дату можно считать датой рождения Советского Интернета. Несмотря на то что он был только "почтовым", сотрудников НИИ, которые были главными его пользователями, поражала скорость передачи данных – письмо в США доходило всего за час, в отличие от обычной авиационной или морской почты, где на это могло уйти нескольких недель.

Примерно на таких машинах выходили в сеть сотрудники советских НИИ. Фото: ИТАР-ТАСС

В августе 1991 года сеть "Релком", присоединившаяся к тому времени к европейской сети EUnet, беспрепятственно использовалась для оповещения мировой общественности об августовском путче на фоне информационной блокады советских СМИ со стороны КГБ.

После распада СССР советский Интернет продолжил существовать, потому что был сосредоточен на территории России, в основном Москвы, и постепенно превратился в российский. Правда, домен .RU был зарегистрирован несколько запоздало – лишь 7 апреля 1994 года.

А 27 сентября 1996 года был открыт первый российский поисковик Rambler, который вскоре стал самым посещаемым в Рунетете. Другая популярнейшая поисковая система Yandex, была презентована ровно год спустя, 23 сентября 1997 года, ее основное отличие от Rambler состояло в том, что поиск осуществлялся с учетом особенностей русского языка, в том числе, по точной словоформе. В том же году появился и первый российский почтовый сервис pochta.ru. Однако из-за несовершенства программного обеспечения он вскоре был закрыт. А по-настоящему массовый почтовый сервис mail.ru был запущен 1 октября 1998 года.

Ранее, 12 апреля того же года состоялась первая в истории интернет-конференция президента России. Борис Ельцин поприветствовал аудиторию словами "Добрый день, граждане интернетовцы!"

А еще в апреле 1998 года был открыт первый в России интернет-магазин Ozon.ru, который торговал книгами и видеокассетами. Его идея была скопирована с популярного американского интернет-магазина Amazon.com.

Первая многопользовательская игра в Рунете появилась в 2003 году и называлась "Сфера". По задумке авторов, игроки должны были помочь обитателям огромной сферы на дне Бермудского треугольника, куда те были заключены по ошибке средневековым монахом.

А 18 сентября 2004 года в российском сегменте Интернета заработал торрент-трекер Torrents.ru (впоследствии он сменил название на Rutracker.org). Здесь миллионы пользователей сети могли свободно выкладывать и скачивать фильмы, музыку, игры и т.д. Правда, выделенный доступ в интернет был далеко не у всех, поэтому ждать загрузки фильма приходилось по несколько часов. При этом трекер не является распространителем пиратского контента, потому что любая раздача может быть закрыта его администрацией по требованию правообладателей.

Сейчас едва ли можно представить себе жизнь без блогов и социальных сетей. Фото: ИТАР-ТАСС

Первая социальная сеть в Рунете – "Одноклассники" – была открыта 4 марта 2006 года, это событие стало знаковым для веб-индустрии, а у офисного планктона появился еще один способ коротать рабочий день. Аудитория "Одноклассников" росла в геометрической прогрессии и по данным, на январь 2013 года составила около 205 миллионов зарегистрированных пользователей. В октябре того же года заработала соцсеть "ВКонтакте", созданная выпускником филологического факультета СПБГУ Павлом Дуровым вместе с командой единомышленников. Количество пользователей этой социальной сети давно перевалило за 100 миллионов, а недавно там зарегистрировался голливудский актер Том Круз.

Кстати, у сети Интернет существует собственный праздник, который называется "Всемирный день Интернета" и отмечается ежегодно 30 сентября. Любопытно, что этот праздник был учрежден в 1998 году Папой Иоанном Павлом II. Покровителем Интернета был назван святой Исидор Севильский, испанский епископ, который жил в 560-636 годах и был автором первых энциклопедий.

