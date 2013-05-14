НИИ Радио подготовило 15 методик оценки качества сотовой связи

Фото: ИТАР-ТАСС

По заказу Роскомнадзора НИИ Радио подготовило 15 методик оценки качества связи. Об этом сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, тема контроля качества связи - непростая. "С одной стороны, мы не имеем права оставлять без внимания растущую неудовлетворенность пользователей сотовой связи ее качеством. С другой, мы не можем позволить непродуманными действиями создать угрозу для развития одного из лидирующих бизнесов в России", - подчеркнул Жаров.

Напомним, ранее департамент информационных технологий Москвы предложил новую методику оценки качества мобильной связи. Предлагается оценивать его по покрытию сети снаружи и внутри зданий, доле разрывов не по вине абонента, в том числе из-за неуспешного переключения между базовыми станциями, по проценту неудачных попыток соединения, а также по качеству сигнала, качеству речи и времени, затраченному на установку соединения.

Проверять соблюдение нормативов планируется с помощью контрольных вызовов в часы наибольшей нагрузки на сеть.

Жаров также отметил, что Роскомнадзор предложил Минкомсвязи изменить методику расчета и взимания платы за использование радиочастотного спектра. В частности, предлагается перейти от оплаты конкретных частотных присвоений к плате за полосу радиочастот, что позволит операторам прекратить практику оптимизации сетей за счет сокращения количества базовых станций.

Кроме того, ведомство ведет борьбу с мошенничеством со стороны недобросовестных провайдеров контент-услуг. Здесь предлагается создать два лицевых счета абонента, один из которых предназначается для оплаты голосовой связи и СМС, второй – для оплаты контент-услуг.