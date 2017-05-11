МТС ускоряет прямые эфиры в соцсетях

Фото: m24.ru

C мая текущего года абоненты МТС в Москве получили возможность с большим комфортом и лучшим качеством вести прямые эфиры в социальных сетях: "ВКонтакте", Facebook, Periscope и Instagram, а также быстрее выкладывать видео на Youtube и "тяжелый" контент в мессенджеры.

Это стало возможным благодаря тому, что оператор впервые в России запустил на сети в Москве и Московской области технологию Uplink Carrier Aggregation, которая позволяет значительно повысить скорость загрузки данных от пользовательских устройств в интернет за счет объединения двух диапазонов стандарта LTE.

По результатам тестов на действующей сети специалисты получили максимальную скорость загрузки файлов от смартфона в интернет равную 95 Мбит/с, при теоретическом максимуме 112 Мбит/с. Таким образом десятиминутный ролик в HD качестве пользователь может выложить на Youtube меньше чем за минуту.

"В связи с появлением большого количества новых сервисов видеостриминга, ростом популярности live-трансляций в социальных медиа и общения пользователей в мессенджерах, исходящий трафик в сети МТС в Москве вырос с апреля 2016 года по апрель текущего года почти в три раза. 16 апреля на стадионе "Открытие Арена" на матче между "Спартаком" и "Зенитом" объем исходящего трафика болельщиков впервые в истории наших замеров на массовых мероприятиях превысил объем загруженной информации, – отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. – Внедрение новой технологии и увеличение исходящих скоростей мобильного интернета – это в первую очередь повышение пользовательского комфорта абонентов, а также стимулирование вендоров и производителей смартфонов поставлять на российский рынок модификации устройств с поддержкой современных технологий".

Сегодня на рынке уже присутствуют пользовательские терминалы, которые поддерживают и используют данную технологию – это Samsung S8 и S8 Plus, отдельные модели Xiaomi и роутеры NetGear. В текущем году технология Uplink Carrier Aggregation будет доступна в большинстве новых флагманских моделей смартфонов.