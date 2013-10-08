Форма поиска по сайту

08 октября 2013, 21:42

Технологии

Роструд запустит новый сайт о правах работников

Фото: ИТАР-ТАСС

Роструд планирует в октябре запустить сайт, куда любой работник сможет обратиться с вопросом о защите своих прав и получить ответы на свои вопросы. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Михаил Иванков.

Там будут разобраны конкретные ситуации, а не просто перечислены выдержки из законов, отметил он. Сайт создан для просвещения работников, чтобы они знали, какие у них есть права и как их защищать, передает его слова РИА Новости.

В ближайшее время будет запущен новый сервис - онлайн-инспекция. Там работники смогут найти ответы на вопрос, что делать в той или иной ситуации, подчеркнул Иванков.

