Российские онлайн-кинотеатры объединились в ассоциацию

Фото: ИТАР-ТАСС

Препятствовать распространению нелегального видео-контента на территории России будет ассоциация "Интернет-видео", в которую вошли крупнейшие онлайн-кинотеатры российского сегмента интернета. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В организацию вошли крупнейшие платформы, которые в настоящее время занимают в среднем 10 процентов легального видео, среди которых 1tv.ru, Ivi.ru, Molodejj.tv, Stream.ru, Amediateka.ru, Megogo.net, Now.ru, Tvigle.ru, Tvzavr.ru, Viaplay.ru, Zoomby.ru и ряд других.

По словам председателя ассоциации Олега Румянцева, она поможет правильно применять "антипиратский закон", без намека на произвол и перегибов. Организация будет работать с Министерством культуры, Министерством экономического развития, а также с Министерством связи и массовых коммуникаций.

Одним из основных видов деятельности ассоциации будет налаживание конструктивного диалога с поисковыми системами в Сети для того, чтобы первые ссылки при запросе на поиск видео вели исключительно на легальный контент.

В скором времени в интернете появится сайт, на котором будет размещена информация о том, где можно будет найти легальные видеоматериалы.

Напомним, "антипиратский закон" вступил в силу 1 августа, он внес поправки в ряд законодательных актов и определяет порядок действий правообладателей, Московского городского суда, Роскомнадзора по защите интеллектуальных прав на кино- и телефильмы.

В случае принятия Мосгорсудом решения об обеспечительных мерах по заявлению правообладателя, Роскомнадзор должен заблокировать предположительно нелегально размещенные материалы. По закону ведомству надлежит в течение трех рабочих дней определить провайдеров хостинга, обеспечивающих размещение в интернете указанных информационных ресурсов, и направить им уведомление с требованием принять меры по исполнению решения.

Провайдеры хостинга должны уведомить владельцев сайтов о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию или принять меры по ограничению доступа к ней.

Также стоить отметить, что 23 сентября в Москве открылся первый суд по интеллектуальным правам. Суд рассматривает права авторов на различные нематериальные ценности.

В новом здании суда - 4 зала заседаний. Один – для рассмотрения дел в закрытом режиме, например, по патентам на секретные изобретения.

Для удобства делопроизводства все документы сканируются, а затем выкладываются на сайт. Судьям и сторонам процесса выдается код доступа к материалам. Таким образом, ознакомиться с делом можно не выходя из дома.

Фактически суд по интеллектуальным правам начал свою деятельность задолго до своего официального открытия – 3 июля 2013 года. За это время поступило почти 200 исковых заявлений. Большинство касается торговых знаков: споры ведутся в алкогольной и кондитерской промышленности.

Сейчас ведутся разговоры по передаче в новый суд дел по так называемому "антипиратскому закону". Пока ими занимается Мосгорсуд.