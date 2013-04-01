Арендаторы земли смогут изучать историю начислений на портале госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

На московском портале госуслуг запустили новый сервис – землепользователи теперь могут отслеживать на нем историю операций по финансово-лицевым счетам. Каждый арендатор земли теперь сможет быстро понять, откуда возникла задолженность или переплата, отметил глава департамента городского имущества Дмитрий Тетушкин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для пользования сервисом необходимо пройти регистрацию на портале pgu.mos.ru. Для правильного и быстрого ознакомления с сервисом контроля за денежными операциями разработана пошаговая инструкция.

По словам Дмитрия Тетушкина, на московском портале госуслуг граждане и организации могут выбрать множество сервисов различных органов власти. Проще заполнить несколько полей при регистрации, чем не раз посещать департамент для подачи заявления, получения на согласование проекта договора, его подписания. "Желающих пожертвовать несколькими минутами для регистрации на портале за возможность в дальнейшем общаться с департаментом дистанционно из собственного дома окажется больше", - добавил глава ведомства.