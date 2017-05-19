Более 10 тысяч человек стали участниками акции "На работу на велосипеде"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Основной день акции "На работу на велосипеде" прошел в столице 19 мая. Участие приняли более 10 тысяч человек и 100 компаний, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для велосипедистов в рамках акции организовали десять точек, где им бесплатно раздавали сувениры, напитки и угощения. Скидки посетителям на велосипедах предоставляли свыше 100 кафе, ресторанов, веломастерских и салонов красоты.

Столичный велопрокат 19 мая подготовил спецпредложения. Время бесплатного проката для зарегистрированных пользователей увеличили с 30 или 45 минут до двух часов, а тариф "Сутки" обошелся в 120 рублей вместо 150. В этот день также можно было бесплатно провозить велосипеды в электричках, метро и на МЦК.

Продлится акция две недели – с 15 по 28 мая. В последний день состоится масштабный велопарад на Садовом кольце. Его участниками должны стать более 40 тысяч человек, для которых на старте и финише заезда организуют развлекательную программу.