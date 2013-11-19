Светофор на месте аварии под Подольском установят летом 2014 года

Светофор на месте аварии под Подольском появится летом 2014 года

Постоянный светофор на месте крупной аварии под Подольском поставят к лету 2014 года. По некоторым данным, до этого времени будут согласовывать документы.

Для установки светофора нужно разработать проект, получить разрешение и подсоединить электрический кабель. В настоящее время на перекрестке стоит светофор на передвижных опорах, работающий на аккумуляторах. Его уберут, когда появится постоянный.

Напомним, летом грузовик с щебнем врезался в рейсовый автобус в новой Москве. Погибли 18 человек, десятки пострадали.