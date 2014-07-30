Пассажирка получила у авиакомпании 50 тысяч рублей за потерянный багаж

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Томский облсуд обязал авиакомпанию выплатить 50 тысяч рублей за потерянный багаж пассажирки, передает пресс-служба суда.

По словам заявительницы, летом 2013 года она летела из Симферополя в Томск через Москву. Женщина сдала багаж в пункте отправления, в Москве ей нужно было только пройти регистрацию на рейс. Однако в Томске она багаж не получила.

Как сказал на суде представитель авиакомпании, в Москве вещи заявительницы в багаж не сдавались, поэтому вины фирмы в инциденте нет.

Однако суд встал на сторону пассажирки, установив, что в потере багажа все же виноват перевозчик, и обязал авиакомпанию выплатить 50 тысяч рублей. В эту сумму вошла компенсация за утрату багажа, штраф за просрочку доставки багажа и штраф за отказ в исполнении требований пассажира, а также компенсация морального вреда и судебные расходы.