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Происшествия

29 июля 2014, 12:34

Члены банды наркоторговцев получили от 5 до 16 лет колонии

суды наркоторговцы приговоры амфетамин

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд приговорил троих членов банды, занимавшихся "варкой" и продажей амфетамина, на сроки от 5 до 16 лет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установило следствие и суд, в ноябре 2012 года 29-летний москвич создал группу по изготовлению и продаже амфетамина и других наркотиков. В банду также вошли 46-летний житель Москвы и 21-летняя девушка.

В марте 2013 года удалось задержать двоих фигурантов дела, а третьего – в мае 2014. Позже им предъявили обвинения по статьям "Незаконное производство психотропных веществ организованной группой в крупном размере" и "Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ".

Основатель ОПГ получил 16 лет колонии строгого режима, его пособник – 14 лет, а их 21-летняя сообщница – 5 лет колонии общего режима.

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