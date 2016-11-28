Экс-таможенника из аэропорта Шереметьево осудили на четыре года

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Бывшего старшего таможенника аэропорта Шереметьево приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд признал мужчину виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В декабре 2012 года в аэропорту было задержано почтовое отправление из Китая с 20 граммами наркотического вещества. Однако таможенник не стал писать соответствующий рапорт, что суд расценил, как попытку утаить данный факт.

Затем, сотрудник авиагавани решил отправить незаконную посылку обратно в Китай. Как установило следствие, с августа по декабрь 2012 года осужденный вернул в КНР 12 подобных посылок.

Свою вину экс-таможенник не признал. На время расследования инспектора отстранили от должности и взяли с него подписку о невыезде.