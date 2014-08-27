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Происшествия

27 августа 2014, 16:21

Пассажирке автобуса заплатят за травму, полученную из-за резкого поворота

суды травмы компенсации пассажиры

Фото: M24.ru

Пассажирка автобуса в Белгородской области отсудила 80 тысяч рублей за травму, полученную из-за маневра водителя, передает пресс-служба облсуда.

Инцидент произошел в сентябре 2013 года: водитель развернул автобус на конечной, в результате женщина упала и сломала ногу. Моральный ущерб пострадавшая оценила в 100 тысяч рублей.

В числе ответчиков оказались водитель автобуса, собственник машины, арендатор и две транспортные компании, одна из которых осуществляет перевозки, а вторая проводит медосвидетельствование.

Суд отклонил претензии к транспортным фирмам – автобус, в котором пострадала женщина, не был включен в договор перевозок и официально его не выпускали не маршрут.

Арендатор автобуса также оказался невиновен – на момент инцидента договор был расторгнут. В действиях шофера суд также не нашел состава преступления.

В итоге отвечать пришлось собственнику автобуса как владельцу "источника повышенной опасности". Он и заплатит пострадавшей 80 тысяч рублей.

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