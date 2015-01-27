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Происшествия

27 января 2015, 17:19

Упавший из кузова грузовика рабочий получит 600 тысяч рублей компенсации

суды травмы компенсации падения

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Сотрудник компании в Тюменской области отсудил компенсацию за травмы, полученные при падении из кузова грузовика, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в январе 2013 года мужчина упал с машины в ходе погрузки поваленных деревьев. Рабочий получил травмы головы, ушиб мозга и несколько переломов.

После лечения пострадавшего признали инвалидом второй группы. Как отмечает надзорное ведомство, его здоровье не восстановилось до сих пор.

Причинами ЧП, как установил суд, стал допуск к работе без медосмотра и отсутствие контроля за ходом работ. Кроме того, рабочим тогда не выдали каски.

В результате с работодателя взыскали в пользу пострадавшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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