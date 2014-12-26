Судебный пристав арестовал у должника трех удавов

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Судебные приставы управления ФССП по Санкт-Петербургу арестовали у должника трех удавов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее местный житель подал в суд заявление с просьбой обязать соседа устранить неприятный запах, исходящий от рептилий – ответчик занимался их разведением. В качестве доказательства истец предоставил результаты экспертизы воздуха.

Суд обязал заводчика устранить запах и заплатить соседу 47,5 тысячи рублей в счет возмещения экспертизы. Однако ответчик проигнорировал решение, и к нему пришел судебный пристав.

Как оказалось, дома у мужчины были мадагаскарские тараканы, хомяки, морские свинки, змеи и черепахи. Пристав арестовал трех удавов, оставив их хозяину на ответственное хранение.

Кроме того, работодателя ответчика обязали удерживать часть его зарплаты в пользу истца.