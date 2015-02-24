Суд обязал жильцов многоэтажки убрать газон с крыши

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Суд в Пензенской области обязал семью, проживающую в многоэтажном доме, убрать с крыжи здания искусственный газон, передает пресс-служба облсуда.

С иском в суд обратилась управляющая компания: по ее данным, жильцы самовольно оборудовали выход на кровлю с балкона своей квартиры, уложили искусственный газон и возвели по периметру ограждение.

При этом собрание собственников жилья не давало разрешения на использование кровли. Коммунальщики потребовали получить разрешение или убрать все постройки, но жильцы им отказали.

В итоге суд обязал ответчиков привести все в исходное состояние. Жильцы подали апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.