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Происшествия

23 декабря 2014, 16:49

Водитель отсудил деньги на ремонт машины, разбитой из-за отсутствия знака

суды компенсации водители авария

Фото: M24.ru

Суд взыскал с дорожного предприятия компенсацию водителю, разбившему машину из-за отсутствия знака, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

ДТП произошло в октябре 2013 года в Пензе. Там на перекрестке в Audi A6 врезался ГАЗ, у которого был приоритет в движении. На пути следования иномарки не было знака "Уступите дорогу", поэтому машина и попала в аварию.

Общая сумма ремонта составила 128,7 тысячи рублей. Помимо нее водитель просил взыскать с дорожного предприятия компенсацию за судебные расходы.

По мнению суда, виновной стороной была признана компания, выполнявшая ремонт на трассе, поскольку именно она несет ответственность за соответствие дороги установленным требованиям.

В результате фирму обязали выплатить водителю 141 тысячу рублей. Организация подала жалобу, считая, что ответственность несет фирма, осуществляющая содержание дороги. Высшая инстанция апелляцию отклонила.

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