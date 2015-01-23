Семье погибшего конюха заплатили миллион рублей компенсации

Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

Семье конюха, погибшего по вине лошади, заплатят 1,2 миллиона рублей компенсации, передает пресс-служба УФССП России по Омской области.

Мужчина умер из-за удара по голове жердью, к которой было привязано животное. Компания, где работал покойный, отказала его семье в компенсации, и вдова конюха подала заявление в суд.

В итоге иск был удовлетворен – трое детей конюха получили по 200 тысяч рублей, самый младший и вдова – по 300 тысяч. Ответчик обжаловал решение – по его данным, в случившемся есть вина самого погибшего, однако высшая инстанция оставила решение в силе.