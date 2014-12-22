Женщина получила 100 тысяч рублей за слишком долгое расследование смерти сына

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Суд в Оренбургской области взыскал в пользу женщины, смерть сына которой расследовалась шесть лет, 100 тысяч рублей, сообщил на своей странице в социальной сети адвокат истицы.

Согласно материалам дела, в 2008 году 30-летнего местного жителя нашли в состоянии комы около отделения полиции. Его мать считает, что сына избили в отделении.

Производство по делу продолжалось до 2014 года, предварительное следствие приостанавливалось 16 раз.

В результате суд присудил женщине 100 тысяч рублей за нарушение права на судопроизводство. Ответчик подал апелляцию, но суд высшей инстанции отклонил жалобу.