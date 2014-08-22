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Происшествия

22 августа 2014, 17:51

Родные слесаря, которого раздавило автобусом, отсудили у сервиса 370 тыс. рублей

суды автобусы травмы компенсации

Фото: ИТАР-ТАСС

Жена и сын слесаря, которого раздавило автобусом в автосервисе города Заречный Пензенской области, отсудили по 185 тысяч рублей, передает пресс-служба суда.

Как установило следствие, 9 сентября 2013 года в ходе работ по ремонту автобуса ЛиАЗ машина слетела с домкрата и козелков и упала на рабочего. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Виновным признали старшего мастера сервиса, он был осужден по статье "Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". В качестве компенсации за моральный ущерб он заплатил 30 тысяч рублей семье погибшего.

Автомастерская, где произошла трагедия, отказалась компенсировать ущерб, и родные погибшего обратились в суд – семья лишилась основных доходов. Представитель сервиса не согласился с иском, отметив, что у компании сложное финансовое положение". В защиту своей позиции он уточнил, что сам слесарь был пьян.

Судья счел, что материальное состояние компании – это не повод уменьшать сумму компенсации. Кроме того, связь между алкогольным опьянением слесаря и падением автобуса так и не была установлена.

В результате суд взыскал с автосервиса по 185 000 рублей в пользу каждого из истцов. Они не согласились с размером компенсации и подали апелляционную жалобу, в которой просили увеличить размер компенсации до 350 000 рублей каждому, но судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.

О том, как получить компенсацию за травму на производстве, сетевому изданию M24.ru подробно рассказал начальник отдела государственной инспекции труда Сергей Черняев.

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