Матери с дочерью заплатили 100 тысяч рублей из-за упавшего на них сугроба

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В Пермском крае женщину и ее несовершеннолетнюю дочь засыпало снегом с крыши, за что они отсудили компенсацию, сообщает региональное управление ФССП.

По данным приставов, управляющая компания вовремя не очистила кровлю, в результате чего на пострадавших обрушился сугроб, скрыв их с головой. Помимо испуга, истцы получили ссадины и кровоподтеки.

Суд постановил взыскать с компании 100 тысяч рублей в качестве компенсации, однако ответчик оплатил всю сумму только после прихода приставов.