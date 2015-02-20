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Происшествия

20 февраля, 14:32

Сбитая на переходе женщина отсудила у водителя компенсацию

суды переходы травмы компенсации

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Женщина, сбитая на наземном переходе в Костроме, отсудила компенсацию у водителя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2013 года пострадавшая переходила дорогу на "зеленый". Водитель, поворачивавший направо, не уступил ей дорогу. В результате женщина попала в больницу, общий срок лечения составил полтора месяца.

Позже пострадавшая обратилась в суд, где требовала взыскать с автомобилиста утраченный за время болезни заработок и компенсировать ей моральный вред.

Водителя признали виновным по статье КоАП "Нарушение ПДД, повлекшее причинения средней тяжести вред здоровью".

Суд постановил взыскать с ответчика 23 тысячи рублей убытков и 90 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, страховая компания выплатит 42 тысячи рублей - штраф за отказ от удовлетворения требований потребителя и утраченный заработок.

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