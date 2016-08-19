Экс-полицейского осудили на три года за соучастие в захвате квартиры

Экс-полицейского Алехина приговорили к трем годам колонии

Хорошевский суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Алехина, который пытался мошенническим путем захватить квартиру православной художницы, передает телеканал "Москва 24".

Судебный процесс проходил в особом порядке. Алехина признали виновным в соучастии в особо крупном мошенничестве, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По данным следствия, Алехин пытался обманным путем захватить квартиру в центре столицы, которая принадлежит художнице Татьяне Куликовой. Ранее экс-начальник уголовного розыска района Арбат признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Он готов давать показания против своих сообщников – "черных риелторов".