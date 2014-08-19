Пользователь "Одноклассников" хочет отсудить у соцсети миллион рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Пользовательница "Одноклассников" подала судебный иск к социальной сети с целью "защиты своей чести и деловой репутации", говорится в документе, опубликованном на сайте Савеловского районного суда Москвы.

Как добавляет ИТАР-ТАСС, 56-летняя истица требует выплатить один миллион рублей за отказ администрации сайта раскрыть личность пользователя, оставившего оскорбительный комментарий к ее фотографии в "Одноклассниках".

Ранее она также обращалась в полицию, однако ее заявление не было принято. Рассмотрение гражданского иска Савеловским судом назначено на 11 сентября.