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Происшествия

18 декабря 2014, 21:36

Новое здание Бутырского районного суда открылось на северо-востоке Москвы

суды проекты здания

Фото: M24.ru

Новое здание Бутырского районного суда открылось на улице Образцова, дом 30, сообщает Агентство "Москва".

Здание представляет собой семиэтажное строение общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров. В нем расположены 13 залов судебных заседаний по уголовным делам, 12 залов по гражданским делам, 13 помещений камерного блока для лиц, находящихся под стражей.

Кроме того, новое сооружение оснащено современными инженерными системами, обеспечивающими безопасное функционирование суда.

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На церемонии открытия здания Бутырского суда председатель Мосгорсуда Ольга Егорова объявила, что московские суды в 2016 году обзаведутся единой системой видеосвязи, что позволит им оперативно связываться между собой, пишет РАПСИ.

По ее словам, в настоящее время возможностью связываться с другими учреждениями судебной системы страны обладают лишь Верховный и Московский городской суды. Также председатель Мосгорсуда рассказала о техническом нововведении, использованном в новом здании Бутырского суда. Все проходящие в нем заседания будут фиксироваться на аудио- и видеоносителях информации и храниться неограниченное количество времени.

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