Подмосковный депутат получил три года колонии за мошенничество

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Басманный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима депутата Можайского района Подмосковья Романа Ляхова, признав его виновным в покушении на мошенничество, сообщает РАПСИ.

Суд также обязал Ляхова выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с признанием вины и заключением сделки со следствием.



По версии следствия, руководитель фракции "Российской партии пенсионеров за справедливость" совета депутатов Можайского района и его знакомый предложили коммерсанту помощь в приобретении недвижимости в центре Москвы за 2,5 миллиона долларов. Их задержали при получении 500 тысяч долларов.

Согласно действующему законодательству, за покушение на мошенничество депутату и его знакомому грозило до десяти лет лишения свободы.

В итоге второй фигурант дела получил 2,5 года условно, ему также предстоит заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.