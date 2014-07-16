Туристка отсудила у фирмы 185 тысяч рублей за чужую визу в паспорте

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Туристка из Иркутской области отсудила у фирмы, где покупала поездку, 185 тысяч рублей за чужую визу в паспорте, сообщает пресс-служба Иркутского облсуда.

Женщина предоставила турфирме все необходимые документы для разрешения на въезд в Испанию и заключила договор, но по прибытии в аэропорт оказалось, что в ее паспорте стоит чужая виза.

Клиентка попросила турфирму вернуть деньги, но получила отказ. Тогда туристка обратилась в Ангарский горсуд, который постановил взыскать 185 тысяч рублей – это стоимость путевки, неустойка, расходы на оплату услуг нотариуса и представителя и компенсация морального вреда.

Ответчик подал апелляционную жалобу, но суд высшей инстанции ее не удовлетворил, оставив в силе решение нижестоящего суда.