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Происшествия

16 июля 2014, 12:28

Покупательница отсудила 120 тысяч рублей за травму в супермаркете

суды иски травмы супермаркеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Жительница Екатеринбурга получила компенсацию в 122 тысячи рублей за то, что в одном из крупных сетевых супермаркетов на нее упали бутылки с водой, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в августе 2012 года. В отделе напитков на голову покупательницы упали три упаковки с водой, в каждой из которых было 12 бутылок объемом 0,5 литра. Пострадавшая получила травму позвоночника и ушиб плеча.

Позже женщина обратилась в райсуд Екатеринбурга с иском о компенсации и возмещения расходов на лечение. Как оказалось, сетевой гипермаркет застраховал свою ответственность, и деньги должна была выплатить страховая.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав 122 тысячи рублей, из которых 100 тысяч - компенсация морального вреда. Решение не устроило ни одну из сторон: женщина была недовольна суммой, а также настаивала на том, чтобы ей заплатил магазин. Страховая, в свою очередь, посчитала, что сумма компенсации завышена. Обе стороны подали апелляцию.

Жалобы рассмотрел 15 июля Свердловский областной суд, который оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

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