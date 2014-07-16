Продлен арест депутату, обвиняемому во взятке в 500 тысяч долларов

Здание Басманного суда. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы продлил до 17 августа срок ареста депутата Можайского муниципального собрания Романа Ляхова, обвиняемого в незаконном получении от бизнесмена 500 тысяч долларов.

"Суд продлил Ляхову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 августа" - сообщила пресс-секретарь суда, передает РАПСИ.

Напомним, что ранее МВД РФ сообщило, что руководитель фракции "Российской партии пенсионеров за справедливость" совета депутатов Можайского района и его знакомый в предложили коммерсанту помощь в приобретении объекта недвижимости в центре Москвы за 2,5 миллиона долларов. Их задержали при получении 500 тысяч долларов. Ляхов по решению суда был заключен под стражу.