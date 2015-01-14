Суд арестовал четверых фигурантов дела о хищениях в банке "Пушкино"

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Тверской районный суд столицы арестовал четверых фигурантов дела о хищениях средств банка "Пушкино". Бизнесмен Владимир Муров и его подельники отправлены в СИЗО, еще одна фигурантка дела - под домашний арест, сообщает Агентство "Москва".

Муров и руководители фиктивных фирм, через которые "отмывались" деньги, Андрей Гуляев и Владимир Поддубный пробудут под стражей до 24 февраля этого года.

По информации следствия, фирмы Гуляева и Поддубного получили в банке "Пушкино" ничем не обеспеченные кредиты на 469 миллионов рублей. Затем эти средства были переведены на счета подконтрольных Мурову фирм.

Напомним, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Пушкино" 30 сентября 2013 года.

При организации страховых выплат в банках "Пушкино" и "Первый экспресс" выявили операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности кредитных организаций перед вкладчиками. В ходе расследования всплыли факты хищения денег у банка преступной группировкой, которой руководил Муров.

В августе прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".