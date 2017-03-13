Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

13 марта 2017, 09:56

Сергей Троицкий намерен отсудить у Черногории десятки тысяч евро

суды

Сергей Троицкий. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий осужденный в Черногории, намерен добиваться компенсации от государства размером в десятки тысяч евро, сообщает РИА Новости.

По словам дочери музыканта Екатерины, делом занимается его адвокат в Черногории.

Арест Троицкого произошел в начале сентября 2016 года. Музыканта подозревали в поджоге дома, принадлежащего гражданину России, чьи имя и фамилия не разглашаются. Инцидент произошел в черногорском курортном городе Сутоморе.

По информации полиции города Бар, Троицкий был задержан при попытке покинуть территорию Черногории на поезде. Расследование привело к подозрению, что пожар в доме устроил именно "Паук", проживавший там в качестве арендатора.

Троицкого приговорили к 10 месяцам лишения свободы за причинение ущерба чужому имуществу. Он провел под арестом полгода и был освобожден после обжалования приговора. По словам его дочери, десятки тысяч евро – это размер ущерба за период отбывания несправедливого наказания.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать