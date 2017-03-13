Сергей Троицкий намерен отсудить у Черногории десятки тысяч евро

Сергей Троицкий. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий осужденный в Черногории, намерен добиваться компенсации от государства размером в десятки тысяч евро, сообщает РИА Новости.

По словам дочери музыканта Екатерины, делом занимается его адвокат в Черногории.

Арест Троицкого произошел в начале сентября 2016 года. Музыканта подозревали в поджоге дома, принадлежащего гражданину России, чьи имя и фамилия не разглашаются. Инцидент произошел в черногорском курортном городе Сутоморе.

По информации полиции города Бар, Троицкий был задержан при попытке покинуть территорию Черногории на поезде. Расследование привело к подозрению, что пожар в доме устроил именно "Паук", проживавший там в качестве арендатора.

Троицкого приговорили к 10 месяцам лишения свободы за причинение ущерба чужому имуществу. Он провел под арестом полгода и был освобожден после обжалования приговора. По словам его дочери, десятки тысяч евро – это размер ущерба за период отбывания несправедливого наказания.