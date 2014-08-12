Москвичке не удалось обновить изношенные сиденья авто за счет дилера

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Мосгорсуд отказал жительнице Москвы в восстановлении кожаных сидений авто за счет дилера, сообщается на сайте суда.

В 2008 году женщина купила Honda CR-V с кожаным салоном, но спустя год обивка спинки сиденья и подлокотник обтрепались. В магазине, продавшем внедорожник, отказались ремонтировать по гарантии – по мнению представителя продавца, это не производственный, а эксплуатационный дефект, то есть виноват в этом водитель.

Тогда владелица машины сделала независимую экспертизу, которая определила стоимость ремонта, и подала иск в Солнцевский суд. Автосалон же настоял на судэкспертизе, и в итоге судья встал на сторону продавца - специалист, представленный продавцом, назвал причиной особенности эксплуатации, и представитель истицы не смог это опровергнуть.

В итоге Солнцевский суд отказал в иске, и тогда истица обратилась в Мосгорсуд. Там она привела новые доводы – по ее словам, автосалон не сообщил информацию о способах и средствах ухода за кожей. Апелляционная инстанция МГС отклонила эту претензию и оставила решение нижестоящего суда без изменения.