Больница заплатит пациенту за "забытую" при операции салфетку

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Житель Ишимского района Тюменской области отсудил у больницы 450 тысяч рублей за салфетку, которую оставили в его брюшной полости хирурги.

Как сообщает областная прокуратура, в июне 2013 года мужчину доставили в больницу с диагнозом "язва желудка" и прооперировали, после чего выписали из больницы. Спустя несколько дней состояние пациента ухудшилось – врачи диагностировали у него воспаление тканей, после чего его повторно прооперировали.

В ноябре того же года мужчину госпитализировали третий раз, и уже в больнице медики нашли у него инородное тело - марлевую салфетку, которую удалили.

В июле 2014 года пострадавший подал в суд иск, в котором требовал возместить моральный вред в районе 300 тысяч рублей. Медучреждение согласилось выплатить деньги, но суд дополнительно взыскал в качестве штрафа 150 тысяч рублей.