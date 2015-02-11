Цирк заплатит 600 тысяч рублей получившему ожоги ребенку

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Цирк в Якутии заплатит ребенку, получившему ожоги в кафе при заведении, 600 тысяч рублей, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как установил суд, женщина с двумя детьми пришла в кафе и, пока она изучала меню, ее отпрыски повисли на ленте для подносов, в результате чего упал титан для нагрева воды. Кипяток, находившийся в емкости, пролился на двухлетнюю девочку, которая получила ожоги 60% тела.

По мнению обвинителя, на предприятиях общественного питания должна обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей. Кроме того, титан должен был находиться вне досягаемости детей.

Пострадавшая почти месяц была на лечении в больнице. В результате рассмотрения дела суд обязал возместить ей моральный ущерб.