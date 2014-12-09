Пациентка отсудила у больницы 300 тысяч рублей за сломанную каталку

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Пациентка больницы в Брянской области отсудила 300 тысяч рублей за травму, полученную из-за сломанной каталки, сообщает пресс-служба областного суда.

Женщину перевозили после плановой операции и в процессе у больничной каталки отломалось колесо. Пациентка упала и получила травму головы и шейного отдела спинного мозга, а также ушибы и ссадины.

В результате пострадавшей пришлось делать еще одну операцию, которая негативно отразилась на ее здоровье и ей пришлось уволиться.

Суд взыскал с больницы 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Медучреждение обжаловало решение, но высшая инстанция оставила апелляцию без удовлетворения.