Адвокат из Москвы получила шесть лет за неотработанные гонорары

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Член Адвокатской палаты Москвы получила шесть лет колонии за неотработанные гонорары на 10 миллионов рублей, передает пресс-служба ГСУ СКР России по Ярославской области.

Согласно материалам дела, в период с марта 2010 по май 2011 года фигурантка дела, представляя интересы клиентов в суде, брала с них деньги якобы за подачу исков и проведение экспертиз, но в действительности она ничего не делала.

Всего в ее деле около 60 схожих эпизодов, сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей. Кроме того, она подделывала доказательства по гражданским делам – в июле 2011 года Истомина подала в суд заявление о взыскании с бывшей клиентки 400 тысяч рублей, предъявив поддельный договор на оказание услуг.

Приговор еще не вступил в законную силу, у обвиняемой есть право его обжаловать.