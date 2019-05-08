Ожидание приговора Кокорину и Мамаеву. Трансляция

Пресненский суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Съемочная группа "Москвы онлайн" находится у здания Пресненского районного суда, где сегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

8 октября 2018 года футболисты стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".