Суд вынес приговор фигурантам дела о терактах в Волгограде

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Суд вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела о террористических актах, совершенных в Волгограде в декабре 2013 года. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Участие в незаконном вооруженном формировании" и "Содействие в террористической деятельности" и приговорены к 19 годам заключения каждый. Братья Магомеднаби и Тагир Батировы за пособничество участникам незаконного вооруженного формирования (НВФ) отправятся в колонию на три года и десять месяцев. Удовлетворены также иски потерпевших.

Следствие установило, что в конце 2013 года лидер диверсионно-террористической группы "Кадарская" Джамалтин Мирзаев, созданной им на территории Дагестана, а также активные участники группировки Юсуп Яхьяев, Насрулла Темирханов и Арсен Дадаев запланировали террористическую атаку на город Волгоград.

"С этой целью они подготовили террористов-смертников Аскера Самедова и Сулеймана Магомедова, которых оснастили самодельными взрывными устройствами, созданными на основе осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Пособничество в этом им оказывали жители республики Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов, которые предоставляли свои домовладения для временного убежища и изготовления взрывных устройств на основе гексогенотротиловой смеси," - заявил Маркин.

Для перевозки исполнителей терактов в Волгоград были привлечены братья Магомед и Тагир Батировы, исповедующие радикальный ислам и занимающиеся грузовыми перевозками. Они специально приобрели 188 тюков сена и разместили их в грузовом отсеке автомобиля "КамАЗ", где и спрятались смертники Самедов и Магомедов.

По версии следствия, братья знали, что оказывают помощь участникам НВФ, но не догадывались об истиной цели поездки Самедова и Магомедова.

Выяснилось, что грузовик проследовал в Волгоградскую область через Калмыкию. Переночевав в одном из поселков, боевики разделились и отправились в центр города, где Самедов практически сразу привел в действие взрывное устройство в здании железнодорожного вокзала. Магомедов, в свою очередь, переночевал в гостинице, а на следующий день, 30 декабря, совершил самоподрыв в переполненном троллейбусе. Устроенные боевиками теракты унесли 34 жизни, ранения получили 70 человек.

5 февраля 2014 года Мирзаев, Темирханов, Яхьяев и Арсен Дадев были блокированы в дагестанском городе Избербаш в доме Ибрагима Магомедова. На предложение сдаться они ответили стрельбой и в итоге были уничтожены ответным огнем. Кроме того, в ходе спецоперации был задержан Магомедов, который позднее дал признательные показания, изобличив Алаутдина Дадаева.

Уже 20 февраля Дадаев был задержан в Дагестане. Силовики провели обыск у него дома и обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов.

"Очевидно, что это оружие ждало своего часа, и поэтому однозначно можно сказать, что в результате ликвидации и задержания участников НВФ следователи СК России и оперативные сотрудники ФСБ предотвратили и другие возможные теракты на территории России", - сказал Маркин.

В ходе следствия также был установлен и мотив, которым руководствовались террористы - попытка дестабилизировать обстановку в России.

Напомним, 29 декабря 2013 года в Волгограде произошел взрыв на железнодорожном вокзале. В результате погибли 18 человек, более 50 пострадавших отправлены в больницу. На следующий день бомба сработала в троллейбусе, 16 человек погибли, более 20 пострадали.

Ответственность за взрывы в Волгограде взяла на себя иракская экстремистская группировка "Джамаат ансар ас-Сунна".