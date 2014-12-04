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Происшествия

04 декабря 2014, 17:36

Вдова пациента, умершего в ожидании врача, получит 800 тысяч рублей

суды врачи компенсации пациенты

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Калининградский облсуд обязал больницу выплатить вдове пациента, умершего в ожидании приема врача, 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

По словам потерпевшей, в августе 2012 года скорая помощь доставила ее мужа в медучреждение, но врач после осмотра отказался его госпитализировать. В тот же день пациент самостоятельно обратился в приемный покой, откуда его отправили к терапевту.

Терапевт уточнил диагноз и направил мужчину на лечение, но из стационара его отослали к неврологу. Пациент умер, не дождавшись лечения.

Судмедэкспертиза показала, что врачи неправильно поставили пациенту диагноз, в результате чего ему отказали в госпитализации. Представитель ответчика, в свою очередь, сказал, что у мужчины были нетипичные признаки болезни, и, кроме того, не была установлена связь между действиями врачей и смертью пациента.

Суд взыскал с больницы 250 тысяч рублей, но на это решение была подана жалоба, и высшая инстанция изменила приговор. Новое рассмотрение дела показало, что врачи не оказали пациенту фактически никакой медицинской помощи, что было расценено как "грубое нарушение стандартов оказания медпомощи". В результате компенсацию увеличили до 800 тысяч рублей.

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