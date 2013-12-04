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04 декабря 2013, 09:57

Происшествия

ЦБ просит суд признать "Мастер-Банк" банкротом

Банк России подал иск о признании "Мастер-банка" банкротом

Центральный банк в лице своего столичного отделения подал в суд иск о признании "Мастер-Банка" банкротом.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы, иск был подан 3 декабря, дата рассмотрения еще не назначена.

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Напомним, лицензию у "Мастер-банка" отозвали в конце ноября. Основные претензии к организации: недостоверность отчетных данных, низкое качество кредитов и утрата капитала.

Сейчас Центробанк предоставил отсрочку по погашению кредитов всем заемщикам "Мастер-банка", включая физических и юридических лиц.

Сбербанк России и ВТБ-24 поделят клиентов учреждения согласно алфавиту. Вкладчики, чьи фамилии начинаются с букв А – Л, должны обратиться со своими заявлениями в Сбербанк, остальным вкладчикам, чьи фамилии начинаются с букв М – Я, возмещения по вкладам будет выплачивать ВТБ. Прием заявлений начнется с 4 декабря.

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