ЦБ просит суд признать "Мастер-Банк" банкротом

Банк России подал иск о признании "Мастер-банка" банкротом

Центральный банк в лице своего столичного отделения подал в суд иск о признании "Мастер-Банка" банкротом.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы, иск был подан 3 декабря, дата рассмотрения еще не назначена.

Напомним, лицензию у "Мастер-банка" отозвали в конце ноября. Основные претензии к организации: недостоверность отчетных данных, низкое качество кредитов и утрата капитала.

Сейчас Центробанк предоставил отсрочку по погашению кредитов всем заемщикам "Мастер-банка", включая физических и юридических лиц.

Сбербанк России и ВТБ-24 поделят клиентов учреждения согласно алфавиту. Вкладчики, чьи фамилии начинаются с букв А – Л, должны обратиться со своими заявлениями в Сбербанк, остальным вкладчикам, чьи фамилии начинаются с букв М – Я, возмещения по вкладам будет выплачивать ВТБ. Прием заявлений начнется с 4 декабря.