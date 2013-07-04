Нападавший на эколога Фетисова получил шесть лет тюрьмы

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Московский областной суд приговорил организатора избиения эколога Константина Фетисова Андрея Чернышева к шести годам лишения свободы. Двое других фигурантов дела оправданы.

На заседании 4 июля суд признал Чернышева виновным по статье "Соучастие в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенном в отношении исполняющего общественный долг лица".

Как сообщает пресс-служба Мособлсуда, двое других фигурантов оправданы. Вячеслав Ковалев был признан присяжными заседателями непричастным, а в действиях Максима Кривенцова коллегия не нашла состава преступления.

Ранее суд вынес приговор еще одному фигуранту – Андрею Каширину, который обвинялся в покушении на убийство, подстрекательстве и пособничестве в побоях. Он получил четыре года тюрьмы.

Напомним, 4 ноября 2010 года эколог и журналист Константин Фетисов участвовал в пикете против свалки в Левобережном районе Химок. После этого его избили бейсбольными битами, Фетисов попал в реанимацию.

Организатором нападения был сотрудник комитета по управлению имуществом при администрации города Химки Чернышев, помогал ему Каширин.

Следственный комитет посчитал, что мотивом преступления послужило "недовольство активной публичной деятельностью Фетисова, направленной на выявление правонарушений должностных лиц органов местного самоуправления".