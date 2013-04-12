Иностранных должников перестали пускать в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

В Россию по постановлению судебного пристава не пустили иностранного должника. Это первый случай не только в Москве, но и во всей стране. Теперь такая мера будет применяться и к другим неплательщикам-иностранцам.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов, въезд на территорию нашей страны запретили гражданину Таджикистана за неоплаченные административные нарушения. Всего у него на счету 35 подобных случаев, штраф за которые составляет 212 000 рублей.

Должник из Таджикистана был привлечен к административной ответственности еще в 2007 году в Москве по статье "эксплуатация несогласованных городских, пригородных, междугородних и международных автобусных маршрутов".

В управлении Федеральной службы судебных приставов уже подготовлено несколько десятков подобных постановлений в отношении других иностранцев-должников.

Напомним, ранее в России должникам был ограничен только выезд за рубеж. В последние годы участились случаи, когда наших соотечественников не выпускали за границу за просроченные платежи по кредитам, задолженностям по выплате алиментов и оплате услуг ЖКХ.